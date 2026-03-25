BTSのV（ヴィ）が個人のTikTokアカウントを更新。初投稿としてJ-HOPE（ジェイホープ）、JUNG KOOK（ジョングク）とのダンス動画を公開し、大きな話題を集めている。 【動画】BTS V、TikTok初投稿は、J-HOPE＆ジョングクと日本語曲でダンス／BTS「SWIM」パフォーマンス動画も公開／原曲、「不可思議のカルテ」MV ■BTS VのTikTok、投稿後わずか1日で910万回再生突破！ 3月13日にTikTokの個人アカウント（@tete_kimv