BTSのV（ヴィ）が個人のTikTokアカウントを更新。初投稿としてJ-HOPE（ジェイホープ）、JUNG KOOK（ジョングク）とのダンス動画を公開し、大きな話題を集めている。

【動画】BTS V、TikTok初投稿は、J-HOPE＆ジョングクと日本語曲でダンス／BTS「SWIM」パフォーマンス動画も公開／原曲、「不可思議のカルテ」MV

■BTS VのTikTok、投稿後わずか1日で910万回再生突破！

3月13日にTikTokの個人アカウント（@tete_kimv）を開設したV。今回、記念すべき初投稿には、J-HOPEとJUNG KOOKの3人が登場した。

使用楽曲は、劇場アニメ『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』の主題歌「不可思議のカルテ」をリミックスした、Bxndzの「Bunny Girl Hoodtrap」。日本楽曲のセレクトにも注目が集まっている。

動画は、バンダナに赤のトップスを合わせたVのソロカットからスタート。その後、J-HOPEとJUNG KOOKが加わり、3人で息の合ったダンスを披露する。落ち着いた曲調に合わせたゆったりとした動きの中に、ユーモラスな表情や仕草が織り交ぜられ、Vらしいこだわりが感じられる仕上がりとなっている。

J-HOPEはコメント欄に「welcome tt（ようこそTikTok）」と投稿。さらにJUNG KOOKは「画質さぁ。高画質で上げろって言ったのにさぁ～」と愛あるツッコミを寄せ、仲の良さがにじむやり取りでファンを和ませた。ふたりはこの投稿を自身のアカウントでもリポストしている。

公開から1日後には再生回数が910万回を突破（3月25日13時40分時点）。SNSでは「ついにテテがTikTokに上陸！」「初投稿が日本語曲なのアツい！」「ホビとグクも一緒とか最高すぎる」「がっつりダンスかと思いきや、ゆるくてかわいいのが良い」「仲良すぎて最高」「ジョングクが投稿のアドバイスしたのかな？（笑）」「次の投稿も楽しみ」「他メンバーの開設も期待」など、多くの反響が寄せられている。

■BTS、7人で魅せる「SWIM」パフォーマンスも公開

なお、BTSの公式YouTubeチャンネルでは、オールブラック衣装に身を包んだ7人が、クールかつしなやかなダンスを披露する新曲「SWIM」のOfficial Performance Videoも公開されている。

■動画：「不可思議のカルテ」Music Video