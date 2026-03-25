日本野球機構（NPB）とパートナー契約を締結した損害保険ジャパン株式会社は25日、今季からセ・パ両リーグの救援投手を表彰する新賞「損保ジャパンHIKESHI（ひけし）賞」を設立すると発表した。NPBと損保ジャパンが考案した指標に基づき、セ・パから1人ずつを選出して賞金100万円が贈られる。シーズンを通じてのポイント制で、対象選手は救援投手になる。1アウト獲得につき1ポイント。さらに前任の投手が残した走者がいる場