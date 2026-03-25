BTSのJIMIN（ジミン）が、Instagramのストーリーズを更新。現在の体重を公開した。 【写真】BTSジミン、両手を広げるシュガを支えてタイタニックポーズ【写真・動画】ジミンがバラエティ番組にゲスト出演①② ■BTSジミン、カムバックに向けて大幅に減量 ジミンはストーリーズで、体重計を写した写真を公開。そこには59.7kgと表示されている。入隊中の2025年2月にはライブ配信で体重が