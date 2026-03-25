コーディングアシスタントのClaude Codeに、AIがユーザーに変わって権限の判断を行う「Auto mode」が追加されました。人間の承認が必要な一部のタスクを自動実行する機能です。Auto mode for Claude Code | Claudehttps://claude.com/blog/auto-modeNew in Claude Code: auto mode.Instead of approving every file write and bash command, or skipping permissions entirely, auto mode lets Claude make permission decisions o