【エルサレム共同】イスラエルの有力民放チャンネル12は24日、トランプ米政権が交戦終結の条件としてイランに要求しているとする15項目の内容を報じた。核開発の放棄やエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放などが含まれる。イスラエルは米政権が「1カ月間の停戦」を宣言し、その間にイランとこの条件について協議する可能性を警戒しているという。チャンネル12によると、米政権の要求は（1）核開発能力の完全な解体（2）核