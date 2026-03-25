普段、アウトドアやキャンプの道具に囲まれる仕事をしていることもあり、これまで数え切れないほどの寝袋を試す機会に恵まれてきました。雪山にも耐えられるハイスペックなダウンシュラフから、超軽量・超コンパクトなモノ、一般的な平地のキャンプで使うモノなど、それはもうさまざま。でもたくさんの素晴らしい道具を通ってきた結果、「4周くらい回って、結局手元にあると一番嬉しい寝袋ってこれだな」と密かに思っているアイテ