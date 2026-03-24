記事ポイントJDSAが催事販売でのウォーターサーバー契約の適正化をHPで宣言契約条件の明確な事前説明や強引な勧誘の是正など4項目を徹底消費者にはその場で即決せず持ち帰って検討することを推奨 日本宅配水＆サーバー協会（JDSA）が、催事販売におけるウォーターサーバー契約の適正化に向けた宣言をHPで公開しています。 業界の信頼回復と消費者保護の徹底を目的とした取り組みを紹介していきます。 日本宅配水＆