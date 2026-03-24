2025年にデビュー45周年を迎えた河合奈保子。河合と言えば、「スマイル・フォー・ミー」「けんかをやめて」など、多くのヒット曲を生み出した80年代を代表するアイドルのひとり。1979年12月、郷ひろみ、野口五郎と共に"新御三家"として人気を誇っていた西城秀樹の名を冠して行った「HIDEKIの妹オーディション」が行われることを知り、応募。その時は杏里の「オリビアを聴きながら」を歌ったカセットテープを送り、1980年3月の決勝