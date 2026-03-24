2025年にデビュー45周年を迎えた河合奈保子。河合と言えば、「スマイル・フォー・ミー」「けんかをやめて」など、多くのヒット曲を生み出した80年代を代表するアイドルのひとり。1979年12月、郷ひろみ、野口五郎と共に"新御三家"として人気を誇っていた西城秀樹の名を冠して行った「HIDEKIの妹オーディション」が行われることを知り、応募。その時は杏里の「オリビアを聴きながら」を歌ったカセットテープを送り、1980年3月の決勝大会で石野真子の「春ラ！ラ！ラ！」を歌唱して優勝。これがきっかけで1980年6月1日に「大きな森の小さなお家」でデビューを果たした。

1980年は山口百恵が引退した年で、松田聖子、柏原芳恵、河合奈保子らがデビューし、新たなアイドルの時代の幕開けとなった年でもある。"西城秀樹の妹"ということでデビュー時から注目度が高かったが、同年8月にリリースした2枚目のシングル「ヤング・ボーイ」がセールスを伸ばし、TBSの人気音楽番組「ザ・ベストテン」に初ランクインしている。年末の「第22回日本レコード大賞」で、田原俊彦、松田聖子、岩崎良美、松村和子と共に、新人賞を受賞。

河合奈保子が1984年に行った「河合奈保子 SUMMER SPECIAL in EAST '84」より (C)日本コロムビア

その後もリリースごとに話題を呼び、デビューからちょうど1年後の1981年6月1日にリリースした5枚目のシングル「スマイル・フォー・ミー」で大きくブレイク。オリコンランキングでも4位を記録している。この年の大晦日に放送された「第32回NHK紅白歌合戦」に初出場し、「スマイル・フォー・ミー」を歌唱した。翌年1982年には竹内まりやが作詞作曲を手がけた「けんかをやめて」、1983年には河合のシングルで最大のヒット曲となる「エスカレーション」、1984年には尾崎亜美による提供曲「微風のメロディー」といった感じで、名曲を次々と生み出していった。1981年に初出場した「NHK紅白歌合戦」にも、1986年まで6年連続で出演するなど、人気も確立。

■人気アイドルに上り詰め、アーティストとしての片鱗も...「河合奈保子 SUMMER SPECIAL in EAST '84」

(C)日本コロムビア

1984年7月に行われた「河合奈保子 SUMMER SPECIAL in EAST '84」は、まさにアイドルとして広い層から愛されていた時期のコンサートとなる。タイトルに"EAST"とあるように、会場はよみうりランド・イースト。多くのトップアイドルがコンサートを行った聖地的な場所で、7月24日が誕生日ということで"バースデーライブ"として開催。1983年にも同会場でコンサートを行なっているので、2年連続でのバースデーライブとなった。来る4月5日(日)21:00よりホームドラマチャンネルで同公演が放送されるが、テレビで放送されるのは初となる。

デビュー5周年を記念して、1984年6月1日にリリースしたアルバム「Summer Delicacy」から、3ヶ月に1枚というペースで4枚のアルバムを発表していくのだが、この日のコンサートの１曲目は「Summer Delicacy」のオープニング曲「太陽の下のストレンジャー」でスタートした。8月28日にリリースした5周年記念第2弾アルバム「DAYDREAM COAST」はデイヴィッド・フォスターがプロデュースで、TOTOのメンバーのジェフ・ポーカロやマイク・ポーカロ、元シカゴのピーター・セテラなど、錚々たるミュージシャンが参加。そのリリースに先駆けて同アルバム収録の「IF YOU WANT ME」も披露している。

(C)日本コロムビア

1984年は、河合がトップアイドルでありつつ、アーティストしての一面も出し始めた頃でもあった。アルバム「DAYDREAM COAST」で、ピーター・セテラとデュエットした「LOVE ASSISTANT」、デイヴィッド・フォスターとデュエットした「LIVE INSIDE YOUR LOVE」を、このコンサートではトランザムのボーカル・高橋伸明とデュエットで披露しているのも大きな見どころと言える。

そんな"アーティスト"としての片鱗を見せながら、「スマイル・フォー・ミー」「ヤング・ボーイ」「大きな森の小さなお家」「夏のヒロイン」といったヒット曲をメドレーで聴かせたり、「UNバランス」「エスカレーション」などで"アイドル"の河合もしっかりと楽しませてくれている。

アイドルとしての成熟期、そしてアーティストとしての始まりの時期の本コンサートを、この機会にぜひ楽しんでもらいたい。

文＝田中隆信

放送情報

河合奈保子 SUMMER SPECIAL in EAST '84

放送日時：2026年4月5日(日)21:00〜

チャンネル：ホームドラマチャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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