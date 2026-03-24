サッカー日本代表の公式アカウントが「COMING SOON“ここから、行こう。最高の景色へ！”」などと綴り、「SAMURAI BLUE POP UP」を告知。３月20日からカウントダウン方式で、20日のビジュアルに今田美桜さん、21日に有村架純さん、22日には広瀬すずさん、23日には出口夏希さんが起用された。 それぞれキリンホールディングス株式会社、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループとスポンサー