ジャニーズ事務所、フジテレビ--。企業を揺るがしたハラスメント問題は、「ビジネスと人権」の重要性を広く知らしめた。10年以上前からこの概念の普及に取り組んだ第一人者で、ジャニーズ性加害問題当事者の会の代理人を務めた蔵元左近氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 ビジネスと人権部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、日本企業の人権意識の変化と今後の課題を聞いた。●あれから10年、ようやく芽吹いた意識ジャニーズ事務所、