浜松市で高齢の男が運転する軽トラックが小学生の自転車の列に突っ込み4人が死傷した事故から1年が経ちました。高齢ドライバーによる事故が全国でも相次ぐなか悲惨な事故を繰り返さないために必要なこととは…。おととい22日、浜松市中央区舘山寺町の事故現場。事故で亡くなった琴陽さんの父親ら遺族が訪れ手を合わせました。一周忌の法要が営まれたこの日。琴陽さんの父親は、取材に対し「娘がいなくなった感じる日が増えま