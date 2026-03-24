◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦滋賀学園―八戸学院光星（2026年3月24日甲子園）20日の1回戦で長崎西（長崎）に競り勝った滋賀学園（滋賀）は、24日の第3試合で八戸学院光星（青森）と対戦。1回戦の試合前の始球式で“紳士すぎる”と話題となった2年生捕手の島尻琳正が2試合連続でスタメンマスクをかぶった。20日の始球式には奈良県の小学5年生の出井菫さんが登板。捕手を務めた島尻が捕球後に少女に歩み寄って片