楽天の前田健太投手（37）が24日、開幕前最後の調整登板で2軍に日本ハム戦（森林どり泉）に先発。2回1/3を6安打6失点も「全体的には全球種、いい感じで投げられていると思います」と振り返った。初回は3者凡退に抑えたが、2回に1死一、三塁のピンチを招いて3失点。3回にも1死三塁から3連続適時打を浴びた。それでもこの日は風速5メートルの強風で「けっこうボールの曲がりも変わったりするので、あまり参考にはならない」と話