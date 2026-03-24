サンリオピューロランドが、福祉を起点に新たな文化の創出を目指す「ヘラルボニー」と、誰もが安心して楽しめるテーマパークを目指した共創プロジェクトを始動。「障害のある方が同じように楽しめる」ことを実現した成功体験を基に、「インクルーシブ・エンターテイメント」の提供を次のステージへ引き上げるために始動させたプロジェクトです。 サンリオピューロランド×ヘラルボニー「誰もが安心して楽しめるテーマパークを