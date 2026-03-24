サンリオピューロランドが、福祉を起点に新たな文化の創出を目指す「ヘラルボニー」と、誰もが安心して楽しめるテーマパークを目指した共創プロジェクトを始動。

「障害のある方が同じように楽しめる」ことを実現した成功体験を基に、「インクルーシブ・エンターテイメント」の提供を次のステージへ引き上げるために始動させたプロジェクトです。

サンリオピューロランド×ヘラルボニー「誰もが安心して楽しめるテーマパークを目指した共創プロジェクトを始動」

「サンリオピューロランド」と「ヘラルボニー」の共同で始動した、誰もが安心して楽しめるテーマパークを目指した共創プロジェクト。

2027年春の実装を見据えて、206年3月21日に、障害のある方に実際にピューロランドへ来場いただき、体験トライアルが実施されました。

近年、誰もが安心して楽しめる環境づくりへの関心が高まる一方、テーマパークやエンターテインメント施設におけるアクセシビリティ対応は、まだ十分とは言えない状況にあります。

そんな中、サンリオでは、「みんななかよく」の理念のもと、「誰もが楽しめるテーマパーク」の実現を目指しています。

ヘラルボニーとの共創プロジェクト始動の背景

2025年10月にヘラルボニーらと共に、インクルーシブパーク体験イベント『Harmony for the Future -みんなで未来のためにできること-』を「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」で開催。

ハーモニーランド初となる、ろう者や、視覚、身体、知的障害のある方にもパレードを体感できるツアーなどを実施し「インクルーシブ・エンターテイメント」の実現を目指してきました。

サンリオピューロランドではすでに、アトラクションの長時間の待機が困難な方に向けた「ハートフルサービス」の提供や、セリフを使わないノンバーバルなショー「びょんわぁ〜beyond words〜」を展開しており、「インクルーシブ・エンターテイメント」を推進。

そうした中、このハーモニーランドでの取り組みにて、「障害のある方が同じように楽しめる」ことを実現した成功体験を基に、今回、ピューロランドにおいても「インクルーシブ・エンターテイメント」の提供を次のステージへ引き上げるため、ヘラルボニーとの共創プロジェクトを始動しました。

今後はIPコラボレーションの枠を超え、障害のある当事者クリエイターや専門家とともに、実装可能性を重視したインクルーシブデザインが推進されます。

今回の取り組みは、2026年春の実装を見据えて、 継続的に検証と改善を重ねていく予定です。

2026年3月21日（土）パレード体験トライアル レポート

サンリオピューロランドで、 2026年3月21日、障害のある方を対象としたパレード体験トライアルを実施。

当日は、ろう者や、視覚、身体、知的障害のある方をモニターとしてお招きし、実際のパレード鑑賞体験を通じて、アクセシビリティ向上に向けた取り組みの検証が実施されました。

パレード鑑賞前には、登場キャラクターやストーリー、演出の見どころなどをスタッフの方が紹介。

視覚障害のある方にも内容をイメージしてもらえるよう、キャラクターのぬいぐるみに触れていただきながら説明が行われるなど、理解を深めるための工夫を取り入れました。

また、パレード鑑賞時には、字幕・手話演出ガイドや音声ガイドなどの情報保障ツールを活用し、障害の特性に合わせたサポートを提供。

その後、ピューロビレッジへ移動し、パレードを鑑賞し、キャラクターたちが登場するたびに笑顔を見せるゲストの様子や、家族とともにショーを楽しむ姿も見られ、会場は温かな雰囲気に包まれていました。

パレード終了後にはフィードバック会を実施。

参加された方一人ひとりから体験の感想や改善点について意見を伺いました。

実際に体験された方の声をもとに、今後の取り組みの改善と発展につなげていきます。

フィードバック内容

・事前にパレードの内容やキャラクター説明などがあったことで、心構えと行動予定を立てることができ、安心してパレードを鑑賞することができた。約25分間のパレードを鑑賞できるか不安でしたが、最後まで鑑賞できて嬉しかった。

・今回のトライアルを通して、来場のハードルが少し下がった。車いすでの移動の際に、通路の幅の制限や案内表示の位置が高く見えづらいなどの課題を感じた。

・字幕・手話演出ガイドの情報保障ツールがあることで、パレードの内容を理解することができ、周りのゲストと一体となって楽しむことができた。キャラクターやライブエンターテイナーのダンスや笑顔に引き込まれ、手話演出ガイドとパレードを並行してみることが難しかったので、字幕のみなど必要な情報を選択できると更によくなるのではと感じた。

ハローキティがヘラルボニーアートとコラボしたオリジナルグッズを販売

2025年にハーモニーランドで展開された、ヘラルボニー契約作家fuco:さんによる作品「ドチラカラデモ」を起用した「ハローキティ」とヘラルボニーのコラボレーションによるオリジナルアートグッズを、ピューロランドでも販売。

色彩豊かなアートとキャラクターの魅力を掛け合わせたデザインが特徴で、Tシャツやステッカー、缶バッジなどのアイテムをラインナップし、アートの魅力を身近に楽しめるグッズとして展開されます。

Tシャツ(正面プリント)

価格：4,400円（税込）

カラフルな「ハローキティ」のシルエットがフロント面にあしらわれたTシャツ。

一枚ではもちろん、重ね着コーデにもおすすめの一着です。

Tシャツ(バックプリント)

価格：4,400円（税込）

背面に「ハローキティ」のシルエットを大胆に落とし込んだTシャツ。

「ハローキティ」のトレードマークである赤いリボンもレイアウトされています。

缶バッジ

価格：550円（税込）

ファッションのアクセントにもぴったりな缶バッジもラインナップ。

fuco:さんならではのタッチで仕上げられた「ハローキティ」がレイアウトされています。

ステッカー

価格：440円（税込）

ダイカットデザインがかわいい「ハローキティ」のステッカー。

スマートフォンやタブレットのデコレーションにもおすすめです。

ヘラルボニーとは

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5−16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー「ヘラルボニー」

障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築しています。

自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開。

2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」が設立されました。

トライアルを実施しながら、より多くの方が安心して楽しめるテーマパーク体験の実現を目指す協創プロジェクト。

サンリオピューロランドとヘラルボニーが始動させた「誰もが安心して楽しめるテーマパークを目指した共創プロジェクト」の紹介でした。

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