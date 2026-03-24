独自のスタイルに進化した海外市場の「FIT」ホンダの中国現地合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、コンパクトカー「フィット」の新型モデルを発表しました。日本でも人気のフィットは、グローバルに展開されるモデルとして、中国市場で大きな進化を遂げました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型フィット」です！ 画像で見る（30枚以上）フィットは、2001年の初代登場以来、独自の「センタータンクレイアウト」が