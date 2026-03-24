2026年3月23日、韓国・KBSは「ホルムズ海峡の通航再開に向け、北大西洋条約機構（NATO）加盟国とアジアから韓国、日本など22カ国が協力体制を構築することになる見通し」だと伝えた。NATOのルッテ事務総長が22日、米FOXニュースに対し明らかにした。「ホルムズ海峡を自由にするというトランプ米大統領のビジョンを実行するために集まるものだ」と述べたという。また、「米国とともに軍事要員などの投入計画をまとめている」とし、