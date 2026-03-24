一般社団法人日本石材産業協会は、2024年10月にブルガリアより石彫作家イヴァン・ストヤノフ氏を日本に招聘して制作した「平和のモニュメント」(高さ：2ｍ80cm／総重量：6.8ｔ)を、このたび茨城県桜川市に寄贈した。2026年3月17日（火）には、モニュメントの設置場所である茨城県桜川市・大和駅北公園にて除幕式も開催された。このモニュメントは茨城県桜川市で制作され、Expo2025大阪・関西万博会期中はブルガリア館前に設置され