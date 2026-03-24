鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。第９話のラスト、ラスト、早瀬儀堂（松山ケンイチ→鈴木亮平）と夏海一香（山口紗弥加→戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機。最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）が、合六亘（北村有起哉）のアジトにおり、交渉に来た夏海一香が捕まった。早瀬儀堂は、助けようとした冬橋航（永瀬廉）とともに、謎の菊池（塚地武雅）