鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。

第９話のラスト、ラスト、早瀬儀堂（松山ケンイチ→鈴木亮平）と夏海一香（山口紗弥加→戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機。最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）が、合六亘（北村有起哉）のアジトにおり、交渉に来た夏海一香が捕まった。

早瀬儀堂は、助けようとした冬橋航（永瀬廉）とともに、謎の菊池（塚地武雅）と霧矢直斗（藤澤涼架）に監視されており銃を向けられた。

考察が盛り上がる中、主演鈴木亮平と結末を知らないという松山ケンイチがＸ考察に加わり、鈴木が「プロデューサーの身の安全のためにも、みんなでバッドエンドにならないことを祈りましょう」と投稿。

そのうえで「聞きたいこと……そうですね。Ｑ．最終回でまさかのリブートがバレるのは誰？４択は、ムガ・ツカジ、ミスター冬橋、ミセス霧矢、松山ケンイチでお願いします！」と謎問題を出題した。

塚地が「だから…なぜに俺はムガ・ツカジやねん！いや、みんないろいろおかしいか…」と突っ込む中、何か含みがあって、文面ママでもなさそうな鈴木の出題に騒然。

「えっ、まだリブートしてる人いるんか！」「えっ！ミスター冬橋とミセス霧矢のリブート説あるの！笑」「ミスターとミセスはネタ枠だとすると」「ムガ・ツカジがマー会長ですかね そうすれば万事解決ですね。組織は冬橋が引き継ぐ？」「この４択だと、ここでまさかのムガ・ツカジ？」「ムガ・ツカジに１票」「えぇぇぇ？誰かリブートしてるんですかぁ？？むず過ぎるんですけど！じゃぁ、ムガ・ツカジ」「絶対ムガツカジじゃん！」「マー会長がムガ・ツカジにまさかのリブート」「ムガ・ツカジが一番怪しい」「待ちきれない」との投稿が集まっている。