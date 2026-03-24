『前田敦子写真集Beste』（講談社）が2月13日（金）に発売。「電子版」も3月18日（水）に発売された。 【画像】前田敦子、自身最大露出を見せた写真集の未公開カット 昨年、芸能活動20周年を迎えた前田敦子が、「これが最後」と語るメモリアル写真集『Beste』は登場するや主要ネット書店で軒並み1位に。電子版には特典カットも収録。未公開カットが特別公開された。 撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウ