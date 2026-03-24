『前田敦子写真集 Beste』（講談社）が2月13日（金）に発売。「電子版」も3月18日（水）に発売された。

【画像】前田敦子、自身最大露出を見せた写真集の未公開カット

昨年、芸能活動20周年を迎えた前田敦子が、「これが最後」と語るメモリアル写真集『Beste』は登場するや主要ネット書店で軒並み1位に。電子版には特典カットも収録。未公開カットが特別公開された。

撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろし。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。

本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。

前田は、「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメント。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した一冊となっている。

写真集の発売を記念して、前田敦子写真集公式Xも開設。先行カット、アザーカット、最新情報などが順次投稿される。

©︎講談社 撮影／北岡稔章

（文＝リアルサウンド ブック編集部）