【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE・大森元貴の新曲「催し」（読み：もよおし）が、日本テレビ系の報道番組『news zero』の新テーマ曲に決定した。 ■新テーマ曲は3月30日より放送 2026年10月で放送開始から満20年となる『news zero』。あらたなテーマ曲は、3月30日より放送される。 同じ3月30日に放送開始となるNHKの連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に、Mrs. GREEN APPLEとして新