ミセス大森元貴、新曲「催し」が『news zero』新テーマ曲に決定

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Mrs. GREEN APPLE・大森元貴の新曲「催し」（読み：もよおし）が、日本テレビ系の報道番組『news zero』の新テーマ曲に決定した。

■新テーマ曲は3月30日より放送

2026年10月で放送開始から満20年となる『news zero』。あらたなテーマ曲は、3月30日より放送される。

同じ3月30日に放送開始となるNHKの連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に、Mrs. GREEN APPLEとして新曲「風と町」を提供しており、一日の始まりと終わりに、大森元貴の歌声が彩りを添えることとなった。

大森元貴は、ソロ活動5周年を記念して2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）をリリースした。 同作には、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作されたグッズ6種が同梱されている。

■リリース情報

2026.02.24 ON SALE

MINI ALUBUM『OITOMA』

■関連リンク

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/