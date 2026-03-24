2026年3月21日、Netflixは韓国発のグローバルポップグループ「BTS」のカムバックライブを世界同時配信した。BTSはSNSとデジタル戦略で世界市場を制覇した存在であり、今回が完全体での待望の復帰となった。ソウルの歴史的名所・光化門広場で開催されたカムバックライブで、直前に発売されたばかりの最新アルバムからの楽曲がライブ披露された。BTSの所属事務所、Hybeの本社ビル。2025年6月にメンバー全員が兵役を終えてカムバック