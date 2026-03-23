女子プロレスラーの山岡聖怜が、17日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）3月24・31日合併号の人気コーナー「推し撮」に登場した。 【写真】19歳の鍛え抜かれた美ボディが魅力的です リングで見せる燃えたぎるパッションを封印!?して露天風呂デートに挑戦！濃紺のランジェリー姿で鍛え抜かれた美ボディを披露したり、浴衣をはだけさせてはじかんだりと、少し背伸びした19歳のドキドキ感が垣間見られ