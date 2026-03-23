バレーボールVリーグ初代王者のフラーゴラッド鹿児島は奈良と2連戦。セットカウント3対0または3対1での2連勝がプレーオフ進出条件でした。20日の1戦目は勝利し望みをつなげましたが、21日の2戦目はセットカウント1対3で敗れ、最終順位は西地区3位に。プレーオフ進出は果たせませんでした。