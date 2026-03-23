4月24日に全国公開される映画『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。 参考：口にできないチョコレート店『Champ Chime Chocolate』4月10日より銀座で開催 本作は、映画レーベル「NOTHING NEW」が企画・製作・配給を手がける劇場映画作品。10以上の国際映画祭に選出された『NN4444』、スマッシュヒットを記録した参列型中編ホラー『〇〇式』、さら