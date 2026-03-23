4月24日に全国公開される映画『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

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本作は、映画レーベル「NOTHING NEW」が企画・製作・配給を手がける劇場映画作品。10以上の国際映画祭に選出された『NN4444』、スマッシュヒットを記録した参列型中編ホラー『〇〇式』、さらに初の長編作品でありながらベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞した『チルド』など、話題のホラー作品を製作し続けている同レーベルが、今回新たに西井紘輝の初監督作品をプロデュースした。監督の西井は、YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」主宰（テレビ朝日映像所属）。2024年9月公開のYouTubeドラマ「友近サスペンス劇場『外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人』」が公開約40時間で100万回再生を突破（2026年2月時点で430万回再生）し、第15回ロケーションジャパン大賞審査員特別賞を受賞している。本作では西井自らが企画、美術、演出、編集を一貫して手がけた。

舞台は、かつて実在した遊園地「ガマランド」。平成初期を思わせる空気感が漂うその場所で、とあるVHSに映し出された“沢田美由紀”をめぐる不可解な物語が描かれる。

公開された本予告は、90年代を思わせる軽快なBGMに乗せ、ビデオカメラで清水康平と沢田美由紀カップルが記録するデートムービーからスタート。遊園地「ガマランド」に到着した瞬間、映像にはノイズが走り、「ようこそガマランドへ」という言葉を境に、不穏な空気へと一変する。シャベルを手に佇む園長らしき老人や、不思議な園内音楽、夜のガマランドの断片的な映像、さらに不気味に笑う“沢田美由紀”の姿が次々と映し出され、この場所が異常な空間であることを示唆していく。やがて「康平！ 康平！」と叫ぶ美由紀の声が響き渡り、映像は制御を失ったかのように歪んでいく演出が施されている。

あわせて公開された本ポスタービジュアルでは、「ガマランド」のシンボルである巨大なガマカエル像の前で、ビデオカメラを構えるカップルの姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）