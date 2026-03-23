スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、3月13日から展開している春シーズン第2弾の新商品「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」を同月25日から期間限定で販売します。同じく新商品「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」と、期間限定の定番商品「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」も同時に登場し、3種類のストロベリー商品がそろい、第2弾は“イチゴづくし”のラインアップになります。【