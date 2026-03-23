お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が23日放送のニッポン放送「ビビる大木ザ・ラジオショー」（後1・00）にゲスト出演。相方の小木博明（54）が義理の母で歌手の森山良子（78）の手料理に言った衝撃の一言を明かす場面があった。この日はナイツの2人が春休みのため、ビビる大木が代役を務めた。矢作は米国などで大人気のピックルボールについて熱弁。「米国ではやってるものはくる（はやる）でしょ」と語り、「マカロ