ヴォルフスブルクFW塩貝健人の市場価値が800万ユーロ（約14.7億円）にドイツ1部ヴォルフスブルクに所属する日本代表FW塩貝健人の市場価値が驚異的な上昇を見せている。3月21日に更新された最新の市場価値において、クラブが低迷し多くの主力選手が価値を落とすなかで、日本人ストライカーだけが異彩を放つ急成長を遂げた。ドイツ紙「ビルト」が「日本代表のアタッカー、シオガイは220パーセント増加した」と驚きを持って報じてい