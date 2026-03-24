ヴォルフスブルクFW塩貝健人の市場価値が800万ユーロ（約14.7億円）に

ドイツ1部ヴォルフスブルクに所属する日本代表FW塩貝健人の市場価値が驚異的な上昇を見せている。

3月21日に更新された最新の市場価値において、クラブが低迷し多くの主力選手が価値を落とすなかで、日本人ストライカーだけが異彩を放つ急成長を遂げた。ドイツ紙「ビルト」が「日本代表のアタッカー、シオガイは220パーセント増加した」と驚きを持って報じている。

ヴォルフスブルクは今季、クラブ史上初の降格危機に直面するほどの「絶対的なホラーシーズン」を過ごしており、経営陣やコーチ陣の更迭が相次ぐ異常事態となっている。その影響は選手たちの市場価格にも直結。モハメド・アムラやロヴロ・マイェルといった主力選手たちが揃って500万ユーロ（約9億円）ものダウンを提示されるなど、チーム全体に厳しい評価が下されていた。

しかし、そのなかで唯一の希望となっているのが塩貝だ。冬にオランダのNECナイメヘンから加入した20歳のアタッカーについて、同紙は「朗報もある。移籍からわずか2か月足らず、ブンデスリーガで1得点を挙げただけで、突然800万ユーロ（約14.7億円）の価値になった」と伝えている。前回の250万ユーロ（4.6億円）から一気に跳ね上がった形であり、この「220パーセント増」という数字はチーム内でも突出している。

この躍進は、ピッチ上でのパフォーマンスが正当に評価された結果と言える。同紙は「そのご褒美として、日本代表への招待状も届いた」と言及しており、ブンデスリーガでの活躍が代表入りを手繰り寄せたことを指摘している。弱冠20歳のストライカーは、沈みゆくチームにおいて数少ない「勝者」として、ドイツ国内で大きな注目を集める存在となった。（FOOTBALL ZONE編集部）