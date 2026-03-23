バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」を2026年3月 第4週より発売する。全14種で価格は300円。2026年3月 第4週発売「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」(全14種・300円)「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリ