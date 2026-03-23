【モデルプレス＝2026/03/23】元乃木坂46の白石麻衣が3月21日、自身のInstagramストーリーズとYouTubeを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元乃木坂センター「実写化いける」赤髪姿で人気キャラコスプレ◆白石麻衣「チェンソーマン」コスプレ公開白石は、「『誰？』チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」というタイトルで動画を公開。自身が「絶賛今ダダはまりしている」という人気作品「チェンソー