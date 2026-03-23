白石麻衣「チェンソーマン」コスプレ披露 マキマ・パワー…再現度の高さが話題「実写化いける」「2次元から出てきたみたい」
【モデルプレス＝2026/03/23】元乃木坂46の白石麻衣が3月21日、自身のInstagramストーリーズとYouTubeを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂センター「実写化いける」赤髪姿で人気キャラコスプレ
白石は、「『誰？』チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」というタイトルで動画を公開。自身が「絶賛今ダダはまりしている」という人気作品「チェンソーマン」の登場人物・マキマのコスプレをする様子を、メイクから公開した。
また、一緒にコスプレをした仲間とウィッグを交換し、同作品のキャラクター・パワーのツノ付きのピンクのウィッグをかぶった姿も公開。金髪のウィッグをかぶった姿には、YouTubeでは「Who on earth is this person?」（一体これは誰でしょう？）、ストーリーズでは「？」と誰のコスプレなのか問いかけている。
この投稿にファンからは「マキマ実写化いける」「ウィッグ何色でも似合いすぎ」「透明感すごい」「2次元から出てきたみたい」「絶世の美女」「目力ですでにマキマ」「他のコスプレもお願いします」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆白石麻衣「チェンソーマン」コスプレ公開
白石は、「『誰？』チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」というタイトルで動画を公開。自身が「絶賛今ダダはまりしている」という人気作品「チェンソーマン」の登場人物・マキマのコスプレをする様子を、メイクから公開した。
◆白石麻衣の投稿に反響
この投稿にファンからは「マキマ実写化いける」「ウィッグ何色でも似合いすぎ」「透明感すごい」「2次元から出てきたみたい」「絶世の美女」「目力ですでにマキマ」「他のコスプレもお願いします」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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