BE:FIRSTの公式Instagramにて公開されたJUNON（ジュノン）の写真が「神々しい」と話題を集めている。 【写真】BE:FIRSTジュノンの“神々しい”ソロショット（6枚目）／シュントのオフショット【動画】宮殿の前で踊るBE:FIRST／「BE:FIRST ALL DAY」MV ■BE:FIRSTが平安神宮でライブを開催！ステージソロショットが公開 3月20日、BE:FIRSTは、『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。御鎮座百