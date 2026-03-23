4月2日より世界配信される柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』のメイン予告とキーアートがが公開された。 参考：柳楽優弥主演『九条の大罪』キャラクター相関図公開松村北斗、町田啓太らの場面写真も 原作は、『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による同名漫画。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数は400万部