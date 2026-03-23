4月2日より世界配信される柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』のメイン予告とキーアートがが公開された。

参考：柳楽優弥主演『九条の大罪』キャラクター相関図公開 松村北斗、町田啓太らの場面写真も

原作は、『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による同名漫画。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数は400万部を超えている。

『未来日記』『離婚しようよ』に続く、TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる本作。監督を務めるのは、『花束みたいな恋をした』『罪の声』などの土井裕泰、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の山本剛義、『片思い世界』で助監督を務めた足立博。脚本は、『無能の鷹』（テレビ朝日系）などの根本ノンジが担当する。また、『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などを手がけた那須田淳がプロデューサーを務め、『地面師たち』を生み出したNetflixと初タッグを組む。

九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人役を柳楽、その九条の元で突然、居候弁護士、通称イソ弁として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司をSixTONESの松村北斗がそれぞれ演じる。そのほか、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシ、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍（シソンヌ）、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真、黒崎煌代、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、石川瑠華らが出演する。

Netflixシリーズ『九条の大罪』メイン予告 公開されたメイン予告は、「性格の悪い弁護士です」と自称する九条（柳楽優弥）の姿から始まる。現代社会の闇を映し出す事件を前に一切の感情を排し、法を武器にして罪を軽くしていく九条と、そんな彼を「悪」として見る烏丸（松村北斗）や薬師前（池田エライザ）らの価値観が衝突していくさまが映し出されている。そのほか、表向きは自動車整備工場の社長ながら裏社会と繋がり、九条に次々と依頼人を紹介する壬生憲剛 （町田啓太）や、九条を利用しようとする広域暴力団伏見組の若頭・京極清志（ムロツヨシ）など、九条を取り巻く善悪の境界が曖昧な倫理感がぶっ飛んだ登場人物たちの姿が。また、羊文学による書き下ろし主題歌「Dogs」の音源の一部も確認できる。

あわせて公開されたキーアートは、混沌の中で“正義と悪”の狭間で揺れ動く登場人物たちの心情を映し出したビジュアルとなっている。

また、原作者の真鍋は「めちゃくちゃ面白くて、すでに3回も観てしまいました（笑）。もともと自分が考えた話なのに、ドラマを観ながら、“次は、どうなるんだろう？”って思ったり」と絶賛のコメントを寄せた。

真鍋昌平（原作）コメントめちゃくちゃ面白くて、すでに3回も観てしまいました（笑）。もともと自分が考えた話なのに、ドラマを観ながら、“次は、どうなるんだろう？”って思ったり。実際の人間が演じると、その息遣いだった り目線で感情を語らせることができるんですよね。役者さんたちの魅力も相まって、本当に面白いドラマになったと思っています。一度観始めたらきっと最後まで一気に観てしまうドラマだから、寝不足にはくれぐれも気を付けて（笑）。そしてこのドラマを観た人は、九条と烏丸のやり取りに、多分メロメロになるんじゃ ないですか（笑）（文＝リアルサウンド編集部）