モデルの山田優（41）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「#ゆうのしふく」と書き出した山田。トレーナーにレギンスのラフな私服姿をアップした。「@chromeheartsofficial × @nocta存在感あるデザインで一枚で主役級のトップス」「#boots @hermes一気に引き締めてくれるブーツどんなコーデにも合わせやすい一足です」と紹介。「#pochette @the_weekend_hotelコンパクトなのにしっかり入っ