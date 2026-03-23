セリエA 25/26の第30節 フィオレンティナとインテル・ミラノの試合が、3月23日04:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、モイーズ・キーン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW