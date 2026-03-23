生後5ヶ月の子犬が、96歳のおばあちゃんと初めて対面したら…？そんな心温まるやり取りを捉えた動画は、記事執筆時点で7千回再生を突破。「お互いすごく嬉しそう」「可愛すぎて泣ける」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：『96歳のおばあちゃんと子犬』が初めて出会った結果→まるで本当の孫のような『ふたりのやり取り』】 おばあちゃんと初対面！ TikTokアカウント「@gabu.ikd」に投稿されたのは、ジャックラ