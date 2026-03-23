カラバオカップ決勝戦、アーセナルとマンチェスター・シティの試合が行われた。プレスの応酬で互いに牽制する立ち上がり。7分にはディフェンスラインの裏を突いたアーセナルに連続チャンスが訪れるが、GKトラフォードが連続ストップを見せてピンチを凌ぐ。序盤はどちらかと言えばシティの陣内で試合が進むが、シティも要所で反撃を見せアーセナルにペースを掴ませない。しだいにボールを持てるようになったシティは29分、セメンヨ