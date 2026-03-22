俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で主人公・小一郎の想い人・直役を好演し“直ロス”を巻き起こした女優の白石聖（27）が22日、滋賀県長浜市を訪れ、市立伊香具小学校閉校記念イベントに特別ゲストとして駆けつけた。115年の歴史を誇る同校だが、児童数の減少により、今年度をもって閉校。市立木之本小学校との合併が決まった。豊臣秀吉にとって“天下人へ第一歩”となる「賤ケ