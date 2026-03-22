バイト前にわんちゃんとのひとときを堪能していたお兄ちゃん。お母さんに「早くバイトに行きなさい」と促されるものの、わんちゃんと離れがたくなってしまったようで…？ 愛情いっぱいなわんちゃんと家族の光景には、「可愛すぎて置いて行けないですよね」「これはどこも行けん」と共感の声が続々と寄せられることに。338万再生を超えて癒やしを届けています。 【動画：バイト前の息子が『犬を寝かしつけた』結果→家を出る時間