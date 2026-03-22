KAT-TUNが、デビュー20周年を迎えた本日3月22日(日)0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。KAT-TUNの2006年3月22日リリースのデビュー曲「Real Face」から2023年2月15日リリースのアルバム『Fantasia』まで、全シングル29作品、全アルバム13作品が本日より配信開始となった。既存配信曲に合わせて新たに273曲が追加され、全312曲がサブスク配信された。今後はKAT-TUNの全楽曲が配信でも楽しめる。▪︎K