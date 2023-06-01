ラ・リーガ 25/26の第29節 エルチェとマジョルカの試合が、3月21日22:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、ラファ・ミル（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、パブロ・トーレ（MF）、ジト・ルブンボ（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は
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