ラ・リーガ 25/26の第29節 エルチェとマジョルカの試合が、3月21日22:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、ラファ・ミル（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、パブロ・トーレ（MF）、ジト・ルブンボ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分に試合が動く。マジョルカのジト・ルブンボ（FW）のアシストからパブロ・トーレ（MF）がゴールを決めてマジョルカが先制。

しかし、62分エルチェが同点に追いつく。ラファ・ミル（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、エルチェが選手交代を行う。グレイディ・ディアンガナ（MF）からゴンサロ・ビジャール（MF）に交代した。

65分、マジョルカは同時に2人を交代。パブロ・トーレ（MF）、ジト・ルブンボ（FW）に代わりセルジ・ダルデル（MF）、マヌ・モルラネス（MF）がピッチに入る。

71分エルチェが逆転。ヘルマン・バレラ（FW）のアシストからテテ・モレンテ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。エルチェが2-1で勝利した。

なお、エルチェは29分にビクトル・チュスト（DF）、90+7分にレオ・ペトロ（DF）に、またマジョルカは82分にトニ・ラト（DF）、90+3分にライージョ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 00:10:15 更新